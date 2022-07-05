Рашисти завдали ще 24 удари по Донеччині: у хід пустили ЗРК та РСЗВ

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"Рашисти завдали 24 удари по Донеччині. Під ворожим вогнем опинилося 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Красногорівка, Краматорськ, Добропілля, смт Курахівка, Південне, Північне, села Іванівське, Зайцеве, Романівка, Біла Гора", - йдеться у повідомленні.

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Ворог, як вказано, обстрілював мирне населення зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК С-300, ракетами НУРС, реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган».

Руйнувань зазнали 23 цивільні об’єкти: 13 житлових будинків, навчальний заклад, ангари, автомобілі, шахта та комбінат хлібопродуктів.

Поліцейські задокументували воєнні злочини рф (ст. 438 ККУ - порушення законів і звичаїв війни).

Доповнення

У Донецькій області російські окупанти за 4 липня вбили двох мирних жителів, ще четверо людей отримали поранення.