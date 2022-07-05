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Рашисты нанесли еще 24 удара по Донецкой области: в ход пустили ЗРК и РСЗО

Киев • УНН

 • 95557 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Рашисты в прошлые сутки нанесли 24 удара по Донецкой области, под вражеским огнем оказалось 13 населенных пунктов региона, есть раненые и погибшие среди мирного населения, сообщили в ГУНП в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата

"Рашисты нанесли 24 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказалось 13 населенных пунктов: города Авдеевка, Северск, Бахмут, Красногоровка, Краматорск, Доброполье, пгт Кураховка, Пивденное, Пивничное, села Ивановское, Зайцево, Романовка, Белая Гора", – говорится в сообщении.

Детали

Враг, как указано, обстреливал мирное население из стрелкового оружия, артиллерии, ЗРК С-300, ракетами НУРС, реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган».

Разрушений претерпели 23 гражданских объекта: 13 жилых домов, учебное заведение, ангары, автомобили, шахта и комбинат хлебопродуктов.

Полицейские задокументировали военные преступления рф (ст. 438 УК – нарушение законов и обычаев войны).

Дополнение

В Донецкой области российские оккупанты за 4 июля убили двух мирных жителей, еще четыре человека получили ранения.

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