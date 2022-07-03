Рашисти захопили Золотарівку на Лисичанському напрямку – Генштаб

Цитата

«На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупанти продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.