Рашисти захопили Золотарівку на Лисичанському напрямку – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Російські окупанти взяли під контроль Золотарівку на Лисичанському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«На Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни закріплюються в районі Лисичанська.
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські окупанти продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.