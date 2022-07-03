Рашисты захватили Золотаревку на Лисичанском направлении – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Российские оккупанты взяли под контроль Золотаревку на Лисичанском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекамянка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт», - говорится в сообщении.
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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что россияне закрепляются в районе Лисичанска.
Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.