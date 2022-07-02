Інститут вивчення війни: окупанти продовжують спроби оточити Лисичанськ та штурмують його

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Як наголошується, російські окупанти вели артилерійський вогонь і завдавали авіаударів уздовж траси Бахмут-Лисичанськ, але через український опір повністю перекрити дорогу їм не вдалося.

Загарбники також закріпили свої позиції північно-західній та південно-східній частинах Лисичанського НПЗ, продовжуючи здійснювати спроби його штурму.

Українські військові відбили атаку окупантів на Лисичанський желатиновий завод.

ISW додає, що російські окупанти активізували бойові дії в районі Лиману та обстріляли Сіверськ, імовірно, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути до Лисичанська.

Загарбники атакували Тополівку, північну частину Вовчеярівки та Малорязанцеве, перекриваючи українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

Нагадаємо

Окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.