Луганська ОВА: приватні будинки в селах вигорають один за одним
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", - зазначив він.
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Гайдай також наголосив, що вчора, 1 липня, до лікарні у Чернівцях доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.
Також 1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.
"Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", - наголосив голова ОВА.
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