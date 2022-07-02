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Луганська ОВА: приватні будинки в селах вигорають один за одним

Луганська ОВА: приватні будинки в селах вигорають один за одним

Київ • УНН

 • 158244 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", - зазначив він.

Деталі

Гайдай також наголосив, що вчора, 1 липня, до лікарні у Чернівцях доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.

Також 1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

"Росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо 

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