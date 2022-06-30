У Сєвєродонецьку окупанти призначили «гауляйтера», у якого 9 класів освіти – Гайдай

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«У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти, людина взагалі не розуміє, як керувати містом», - написав Гайдай у Telegram.

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Гайдай повідомляв, що Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі. Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко.

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива.