У Сєвєродонецьку окупанти призначили «гауляйтера», у якого 9 класів освіти – Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські загарбники у Сєвєродонецьку призначили «очільника», у якого 9 класів освіти. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«У Сєвєродонецьку росіяни призначили «очільника», у якого 9 класів освіти, людина взагалі не розуміє, як керувати містом», - написав Гайдай у Telegram.
Доповнення
Гайдай повідомляв, що Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі. Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко.
Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива.