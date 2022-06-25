Рашисти закріплюються в захопленому Сєвєродонецьку. Місто зруйноване на 90% - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі. Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Гайдай ще раз підтвердив, що Сєвєродонецьк окуповано.
Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському, додав він.
За його словами, виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території. рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили “коменданта”, знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів “Азоту”.
Цитата
"Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть. Ми повернемо своє місто! Це не надовго... Сєвєродонецьк — це Україна!" - резюмував голова ОВА.
Раніше
Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив, що місто повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива.