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Сєвєродонецьк повністю перейшов під контроль окупантів - мер

Сєвєродонецьк повністю перейшов під контроль окупантів - мер

Київ • УНН

 • 191824 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Місто Сєвєродонецьк повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер міста Олександр Стрюк, передає УНН.

Цитата

“Місто повністю під окупацією російської федерації. Вони намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось коменданта, який там збирає якийсь актив. Мабуть, з їхньому погляду це необхідно робити. З іншого погляду, місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше, місто повернеться під контроль України”, – зазначив Стрюк.

Деталі

За його словами, на даний час цивільне населення вже не зможе виїхати на підконтрольну українській владі територію. Люди можуть залишити місто тільки в бік окупованих районів.

Надати допомогу цивільним у Сєвєродонецьку українська сторона наразі не може, оскільки там є лінія зіткнення, ведуться постійні бої на оборонних рубежах.

Мер міста також прокоментував ситуацію на територію завода “Азот”.

“Цивільні частково вже залишають територію “Азота”, виходять. Але вони в місті. З ними знімають пропагандистські ролики. Але люди пережили майже три місяці життя в укриттях та підвалах. Тому досить складно і морально і психологічно. Наразі вони потребують допомоги”, – пояснив міський голова.

Щодо примусової паспортизації рф, за словами Стрюка, у місті вона ще не почалася, тому що замало часу пройшло з моменту, як Сєвєродонецьк повністю перейшов під контроль окупантів. Однак не виключено, що у місті відбуватимуться такі процеси.

Доповнення

Глава Чечні рамзан кадиров заявив, що рашисти “звільнили повністю” промзону заводу “Азот”, а також “800 мирних жителів”, які нібито ховалися там від обстрілів.

24 червня українські сили розпочали вихід із Сєверодонецька, але кілька підрозділів все ще залишалися у місті. Очікувалося, що операція триватиме кілька днів.

Глава Луганської ОВ Сергій Гайдай пояснював, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 25 червня заявила, що публічні повідомлення невійськових, які оприлюднюються, зокрема, у соціальних мережах, часто заважають нашим захисникам. Саме так сталося у Сєверодонецьку, де через це було зірвано операцію ЗСУ.

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