Сєвєродонецьк повністю перейшов під контроль окупантів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Місто Сєвєродонецьк повністю перейшло під контроль окупаційної влади. Наразі евакуація цивільного населення на підконтрольну українській владі територію вже неможлива. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив мер міста Олександр Стрюк, передає УНН.
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“Місто повністю під окупацією російської федерації. Вони намагаються там наводити свої порядки. Наскільки мені відомо, призначили якогось коменданта, який там збирає якийсь актив. Мабуть, з їхньому погляду це необхідно робити. З іншого погляду, місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацією. Будемо сподіватися, що якомога швидше, місто повернеться під контроль України”, – зазначив Стрюк.
Деталі
За його словами, на даний час цивільне населення вже не зможе виїхати на підконтрольну українській владі територію. Люди можуть залишити місто тільки в бік окупованих районів.
Надати допомогу цивільним у Сєвєродонецьку українська сторона наразі не може, оскільки там є лінія зіткнення, ведуться постійні бої на оборонних рубежах.
Мер міста також прокоментував ситуацію на територію завода “Азот”.
“Цивільні частково вже залишають територію “Азота”, виходять. Але вони в місті. З ними знімають пропагандистські ролики. Але люди пережили майже три місяці життя в укриттях та підвалах. Тому досить складно і морально і психологічно. Наразі вони потребують допомоги”, – пояснив міський голова.
Щодо примусової паспортизації рф, за словами Стрюка, у місті вона ще не почалася, тому що замало часу пройшло з моменту, як Сєвєродонецьк повністю перейшов під контроль окупантів. Однак не виключено, що у місті відбуватимуться такі процеси.
Доповнення
Глава Чечні рамзан кадиров заявив, що рашисти “звільнили повністю” промзону заводу “Азот”, а також “800 мирних жителів”, які нібито ховалися там від обстрілів.
24 червня українські сили розпочали вихід із Сєверодонецька, але кілька підрозділів все ще залишалися у місті. Очікувалося, що операція триватиме кілька днів.
Глава Луганської ОВ Сергій Гайдай пояснював, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 25 червня заявила, що публічні повідомлення невійськових, які оприлюднюються, зокрема, у соціальних мережах, часто заважають нашим захисникам. Саме так сталося у Сєверодонецьку, де через це було зірвано операцію ЗСУ.