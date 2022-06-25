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Северодонецк полностью перешел под контроль оккупантов - мэр

Северодонецк полностью перешел под контроль оккупантов - мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Город Северодонецк полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр города Александр Стрюк, передает УНН.

Цитата

“Город полностью под оккупацией российской федерации. Они пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, назначили коменданта, который там собирает какой-то актив. Пожалуй, с их точки зрения это нужно делать. С другой точки зрения - город настолько уничтожен, что людям трудно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно скорее город вернется под контроль Украины”, – отметил Стрюк.

Детали

По его словам, в настоящее время гражданское население уже не сможет выехать на подконтрольную украинским властям территорию. Люди могут покинуть город только в сторону оккупированных районов.

Оказать помощь гражданским в Северодонецке украинская сторона пока не может, поскольку там есть линия столкновения, ведутся постоянные бои на оборонных рубежах.

Мэр города также прокомментировал ситуацию на территорию завода “Азот”.

“Гражданские частично уже покидают территорию “Азота”, выходят. Но они в городе. С ними снимают пропагандистские ролики. Но люди пережили почти три месяца жизни в укрытиях и подвалах. Поэтому достаточно сложно и морально и психологически. Пока они нуждаются в помощи”, – объяснил городской голова.

Относительно принудительной паспортизации россии, по словам Стрюка, в городе она еще не началась, так как мало времени прошло с момента, как Северодонецк полностью перешел под контроль оккупантов. Однако не исключено, что в городе будут проходить такие процессы.

Дополнение

Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что решисты “освободили полностью” промзону завода “Азот”, а также “800 мирных жителей”, якобы скрывавшихся там от обстрелов.

24 июня украинские силы начали выход из Северодонецка, но несколько подразделений все еще оставались в городе. Ожидалось, что операция продлится несколько дней.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что наши бойцы уходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 25 июня заявила, что публичные сообщения невоенных, которые обнародуются, в частности, в социальных сетях, часто мешают нашим защитникам. Именно так произошло в Северодонецке, где из-за этого была сорвана операция ВСУ.

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