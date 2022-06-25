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Кадиров уже заявив, про «звільнення» промзони Сєвєродонецька

Кадиров уже заявив, про «звільнення» промзони Сєвєродонецька

Київ • УНН

 • 155652 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Глава Чечні рамзан кадиров заявив, що рашисти “звільнили повністю” промзону заводу “Азот”, а також “800 мирних жителів”, які нібито ховалися там від обстрілів. Про це кадиров написав у своєму Telegram каналі, передає УНН.

Цитата

“Промислова зона Сєверодонецька та аеропорт повністю звільнені. З території заводу "Азот" звільнено 800 мирних мешканців. В аеропорту йде зачистка від залишків бандгруп, уся його територія контролюється. Також йде робота із зачистки населеного пункту Борівське”, – написав кадиров.

Він подякував помічнику голови Чечні апти алаудінова, який раніше “засвітився” у бронежилеті ЗСУ.

Нагадаємо 

Раніше віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук  повідомила, що на заводі перебуває понад 300 осіб, а рашисти не дали їх евакуювати.

Додамо

24 червня українські сили розпочали вихід із Сєверодонецька, але кілька підрозділів все ще залишалися у місті. Очікувалося, що операція триватиме кілька днів.

Глава Луганської ОВ Сергій Гайдай пояснював, що наші бійці відходять у нові укріплені райони, щоб звідти вести бойові дії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 25 червня заявила, що публічні повідомлення невійськових, які оприлюднюються, зокрема, у соціальних мережах, часто заважають нашим захисникам. Саме так сталося у Сєверодонецьку, де через це було зірвано операцію ЗСУ.

Українські Національні Новини

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