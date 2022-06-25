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Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр

Операция ВСУ в Северодонецке была сорвана из-за публичных сообщений гражданских – Маляр

Киев • УНН

 • 2087423 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что публичные сообщения невоенных, которые обнародуются, в частности, в социальных сетях, часто мешают нашим защитникам. Именно так произошло в Северодонецке, где из-за этого была сорвана операция украинских военных, передает УНН.

Цитата

«Почему нельзя публично говорить, что ВСУ вышли из… или зашли в … населенный пункт до того, как об этом заявит Генштаб. Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции», – написала Маляр на своей странице в Фейсбук.

Она привела пример, что одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач. И для их реализации важно это делать в условиях информационной тишины.

«Все, о чем можно в этот момент говорить, – говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно).

Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях к официальным заявлениям Генштаба отчасти срывает военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное», - сообщила заместитель министра.

Напомним

24 июня началась операция по выходу украинских военных из Северодонецка.

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