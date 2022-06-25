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Операцію ЗСУ у Сєверодонецьку було зірвано через публічні повідомлення цивільних – Маляр

Операцію ЗСУ у Сєверодонецьку було зірвано через публічні повідомлення цивільних – Маляр

Київ • УНН

 • 2087430 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що публічні повідомлення невійськових, які оприлюднюються, зокрема, у соціальних мережах, часто заважають нашим захисникам. Саме так сталося у Сєверодонецьку, де через це було зірвано операцію українських військових, передає УНН.

Цитата

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб.
Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час - добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», - написала Маляр на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона навела приклад, що одночасно з виходом з або заходом в місто реалізовуються паралельно декілька задач. І для їх реалізації важливо це робити в умовах інформаційної тиші.

«Все, про що можна в цей момент говорити, - говорять офіційні джерела: Генштаб і Міноборони (ми завжди скоординовані інформаційно).

Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштаба почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєверодонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», - повідомила заступниця міністра.

Нагадаємо

24 червня почалася операція з виходу українських військових з Сєверодонецька.

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