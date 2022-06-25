Российский генерал-кадыровец “засветился” в бронежилете ВСУ на видео
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Российский генерал-кадыровец Алты Алаудинов “засветися” в украинском бронежилете на видео, которое опубликовал в своем канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом УНН пишет со ссылкой на российскую службу ВВС.
Детали
На кадрах видно, как генерал-майор полиции Алаудинов, находясь в окружении других бойцов, рассказывает об обстановке в Северодонецке. Он одет в бронежилет расцветки, которая с 2014 года официально утверждена как камуфляж вооруженных сил Украины.
На левом плече бронежилета виден элемент, который военные называют "коробочка". Это уплотненный валик, который удерживает оружейный ремень от скатывания с плеча. Такие "коробочки" есть только у украинских и российских бронежилетов, но российская расцветка гораздо темнее. ВВС пишет, что это дополнительный аргумент в пользу того, что на генерале Алаудинове надет именно украинский бронежилет, а не западная форма схожей раскраски.
Алаудинов до 2021 года был заместителем министра внутренних дел Чеченской Республики. В 2022 году он возглавил отряд спецназа "Ахмат".
Добавим
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что кадыровцы несут потери в Северодонецке.