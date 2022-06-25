Російський генерал-кадировець “засвітився” у бронежилеті ЗСУ на відео

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На кадрах видно, як генерал-майор поліції Алаудінов, перебуваючи в оточенні інших бійців, розповідає про обстановку у Сєвєродонецьку. Він одягнений у бронежилет забарвлення, яке з 2014 року офіційно затверджено як камуфляж збройних сил України.

На лівому плечі бронежилета видно елемент, який військові називають "коробочкою". Це ущільнений валик, який утримує ремінь зброї від скочування з плеча. Такі "коробочки" є тільки в українських та російських бронежилетів, але російське забарвлення набагато темніше. ВВС пише, що це додатковий аргумент на користь того, що на генералі Алаудінові одягнений саме український бронежилет, а не західна форма схожого забарвлення.

Алаудінов до 2021 року був заступником міністра внутрішніх справ Чеченської Республіки. 2022 року він очолив загін спецназу "Ахмат".

Додамо

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що кадировці зазнають втрат у Сєвєродонецьку.



