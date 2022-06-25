Кадыров уже заявил, об «освобождении» промзоны Северодонецка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что рашисты “освободили полностью” промзону завода “Азот”, а также “800 мирных жителей”, которые якобы прятались там от обстрелов. Об этом кадыров написал в своем Telegram канале, передает УНН.
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“Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населенного пункта Боровское”, – написал кадыров.
Он поблагодарил помощника главы Чечни апты алаудинова, который ранее “засветился” в бронежилете ВСУ.
Напомним
Ранее вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе находится более 300 человек, а рашисты не дали их эвакуировать.
Добавим
24 июня украинские силы начали выход из Северодонецка, но несколько подразделений все еще оставались в городе. Ожидалось, что операция будет продолжаться несколько дней.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что наши бойцы отходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 25 июня заявила, что публичные сообщения невоенных, которые обнародуются, в частности, в социальных сетях, часто мешают нашим защитникам. Именно так произошло в Северодонецке, где из-за этого была сорвана операция ВСУ.