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Кадыров уже заявил, об «освобождении» промзоны Северодонецка

Кадыров уже заявил, об «освобождении» промзоны Северодонецка

Киев • УНН

 • 155651 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Глава Чечни рамзан кадыров заявил, что рашисты “освободили полностью” промзону завода “Азот”, а также “800 мирных жителей”, которые якобы прятались там от обстрелов. Об этом кадыров написал в своем Telegram канале, передает УНН.

Цитата

“Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. С территории завода "Азот" освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идет зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населенного пункта Боровское”, – написал кадыров.

Он поблагодарил помощника главы Чечни апты алаудинова, который ранее “засветился” в бронежилете ВСУ.

Напомним 

Ранее вицепремьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что на заводе находится более 300 человек, а рашисты не дали их эвакуировать.

Добавим

24 июня украинские силы начали выход из Северодонецка, но несколько подразделений все еще оставались в городе. Ожидалось, что операция будет продолжаться несколько дней.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что наши бойцы отходят в новые укрепленные районы, чтобы оттуда вести боевые действия.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 25 июня заявила, что публичные сообщения невоенных, которые обнародуются, в частности, в социальных сетях, часто мешают нашим защитникам. Именно так произошло в Северодонецке, где из-за этого была сорвана операция ВСУ.

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