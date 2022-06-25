Рашисты закрепляются в захваченном Северодонецке. Город разрушен на 90% - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре. Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
Детали
Гайдай еще раз подтвердил, что Северодонецк оккупирован.
После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском, добавил он.
По его словам, уехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории. Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили “коменданта”, снимают пропагандистские сюжеты с людьми, которые выходят из укрытий “Азота”.
Цитата
"Город разрушен на 90%, выживать там будет крайне тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут. Мы вернем свой город! Это не надолго... Северодонецк — это Украина!" – резюмировал председатель ОВА.
Ранее
Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна.