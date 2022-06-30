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13:44 • 14982 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 18799 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 32109 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 7471 просмотра

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В Северодонецке оккупанты назначили «гауляйтера», у которого 9 классов образования – Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики в Северодонецке назначили «руководителя», у которого 9 классов образования. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«В Северодонецке россияне назначили «руководителя», у которого 9 классов образования, человек вообще не понимает, как управлять городом», - написал Гайдай в Telegram.

Дополнение

Гайдай сообщал, что Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре. Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело.

Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна.

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