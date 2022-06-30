В Северодонецке оккупанты назначили «гауляйтера», у которого 9 классов образования – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики в Северодонецке назначили «руководителя», у которого 9 классов образования. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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«В Северодонецке россияне назначили «руководителя», у которого 9 классов образования, человек вообще не понимает, как управлять городом», - написал Гайдай в Telegram.
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Гайдай сообщал, что Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре. Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело.
Мэр Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что город полностью перешел под контроль оккупационных властей. Эвакуация гражданского населения на подконтрольную украинским властям территорию уже невозможна.