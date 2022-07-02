Луганская ОВА: частные дома в селах выгорают один за другим
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекамянке, Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", - отметил он.
Детали
Гайдай также сообщил, что вчера, 1 июля, в больницу в Черновцах доставили раненого мужчину из Лисичанска.
Также 1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекамянки и желатинового завода, где враг имел попытку провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.
"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много. Наши военные сдерживают наступление врага", - подчеркнул глава ОВА.
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