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Луганская ОВА: частные дома в селах выгорают один за другим

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КИЕВ. 2 июля. УНН. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекамянке, Белогоровке. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

"Частные дома в селах выгорают один за другим. С такой высокой плотностью обстрелов успеваем лишь приютить пострадавших. Пылает одновременно в нескольких местах. Едва успеваем ликвидировать масштабные возгорания в Лисичанске. Как вот в многоквартирном доме, где пламя распространилось по нескольким квартирам. Или в торговом центре – если бы вовремя не потушили пожар на площади 1800 кв. метров, трудно представить последствия", - отметил он.

Детали

Гайдай также сообщил, что вчера, 1 июля, в больницу в Черновцах доставили раненого мужчину из Лисичанска.

Также 1 июля Вооруженными силами Украины отражены два массированных наступления россиян – в направлении Верхнекамянки и желатинового завода, где враг имел попытку провести разведку боем. В обоих случаях оккупанты отошли.

"Россияне атакуют с разных сторон – военных и техники они привлекли крайне много. Наши военные сдерживают наступление врага", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним 

Российские захватчики в Северодонецке назначили "руководителя", у которого 9 классов образования.

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