Институт изучения войны: оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск и штурмуют его
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города, передает УНН.
Детали
Как отмечается, российские оккупанты вели артиллерийский огонь и наносили авиаудары вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, но из-за украинского сопротивления полностью перекрыть дорогу им не удалось.
Захватчики также закрепили свои позиции в северо-западной и юго-восточной частях Лисичанского НПЗ, продолжая осуществлять попытки его штурма.
Украинские военные отбили атаку оккупантов на Лисичанский желатиновый завод.
ISW добавляет, что российские оккупанты активизировали боевые действия в районе Лимана и обстреляли Северск, предположительно, пытаясь перерезать украинские логистические маршруты в Лисичанск.
Захватчики атаковали Тополовку, северную часть Волчеяровки и Малорязанцево, перекрывая украинские коммуникации вдоль дороги Тополевка-Лисичанск.
Напомним
Оккупанты открывали огонь из всех имеющихся видов вооружения по Привиллю, Лисичанску, Волчеяровке, Золотаровке, Лоскутовке, Верхнекамянке, Белогоровке.