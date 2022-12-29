Рашисти використовують крилаті ракети Х-101, виготовлені в четвертому кварталі 2022 року - Defense Express

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"І тут передусім варто згадати таке – це вже не вперше, коли окупанти випускають доволі "свіжі" Х-101 під час масованих ракетних обстрілів. Так, наприклад, під час обстрілу 22 жовтня рф випустила зі свого Ту-95МС крилату ракету, що була виготовлена у другому кварталі цього року", - йдеться в повідомленні видання.

"В обох випадках залишається незрозумілим, який саме відсоток "свіжих" ракет рашисти випускають під час своїх ракетних ударів і цього разу ми можемо говорити про те, що, схоже, російській "оборонці" все важче "встигати" виробляти нові ракети – бо якщо у жовтні рф використовувала Х-101, випущені у другому кварталі (квітень-червень), то тепер – аж у четвертому (жовтень-грудень), і час між виготовленням ракети і пуском зменшився щонайменше на декілька місяців", - зазначає Defense Express.

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На думку видання, однією з причин цього може бути те, що рашистам з кожним місяцем все важче дістати закордонні компоненти, зокрема і комплектуючі з США, які вони активно використовують у своїй Х-101, водночас запаси таких компонентів, зроблені "заздалегідь", мають властивість закінчуватися.

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