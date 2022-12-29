Рашисты используют крылатые ракеты Х-101, изготовленные в четвертом квартале 2022 года - Defense Express

Цитата

"И здесь прежде всего стоит вспомнить такое – это уже не впервые, когда оккупанты выпускают довольно "свежие" Х-101 во время массированных ракетных обстрелов. Так, например, во время обстрела 22 октября россия выпустила из своего Ту-95МС крылатую ракету, изготовленную во втором квартале этого года", - говорится в сообщении издания.

"В обоих случаях остается непонятным, какой именно процент "свежих" ракет рашисты выпускают во время своих ракетных ударов и на этот раз мы можем говорить о том, что, похоже, российской "оборонке" все труднее "успевать" производить новые ракеты – потому что если в октябре рф использовала Х-101, выпущенные во втором квартале (апрель-июнь), то теперь – аж в четвертом (октябрь-декабрь), и время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев", – отмечает Defense Express.

Детали

По мнению издания, одной из причин этого может быть то, что рашистам с каждым месяцем все труднее достать зарубежные компоненты, в том числе и комплектующие из США, которые они активно используют в своей Х-101, при этом запасы таких компонентов сделаны "заранее", имеют свойство заканчиваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запуск направлен на истощение ПВО: Генштаб показал российскую ракету с заменителем ядерного заряда