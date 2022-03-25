Рашисти роблять безуспішні спроби відновити наступ у районі Ірпеня – ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти намагаються відновити наступ в районі Ірпеня, успіху їх дії не мають. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає УНН.
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"На сьогодні ситуація в Києві та навколо Києва – стабільна, контрольована повністю нашими ЗСУ. Є невеличка напруга в районі Ірпеня. Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня, успіху його дії не мають",- сказав Грузевич.
Доповнення
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомляв, що на Київщині з міста Ірпінь майже витіснили російських окупантів.
Додамо
Грузевич повідомляв, що Макарів на Київщині лишається в "сірій зоні", але українські військові роблять все, щоб місто звільнити.