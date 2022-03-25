Рашисти роблять безуспішні спроби відновити наступ у районі Ірпеня – ЗСУ

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 69203 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 82204 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 88197 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 93017 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 103081 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 155169 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72084 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 153959 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110431 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69625 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
70%
Популярнi новини

Знижка у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК: Зеленський підписав закон

14 квітня, 18:02 • 8214 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 17112 перегляди

Зеленський провів Ставку: обговорили формування корпусної системи

14 квітня, 18:16 • 6682 перегляди

У Повітряних силах заявили, що ворог ударив по Сумам балістикою

14 квітня, 18:24 • 4998 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 7760 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 69206 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 155171 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 177713 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 153962 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 264946 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 97607 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100087 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44562 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47879 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62435 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Рашисти роблять безуспішні спроби відновити наступ у районі Ірпеня – ЗСУ

Київ • УНН

 • 155434 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти намагаються відновити наступ в районі Ірпеня, успіху їх дії не мають. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центрі Україна, передає УНН.

Рашисти роблять безуспішні спроби відновити наступ у районі Ірпеня – ЗСУ

Цитата

"На сьогодні ситуація в Києві та навколо Києва – стабільна, контрольована повністю нашими ЗСУ. Є невеличка напруга в районі Ірпеня. Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня, успіху його дії не мають",- сказав Грузевич.

Доповнення

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомляв, що на Київщині з міста Ірпінь майже витіснили російських окупантів.

Додамо

Грузевич повідомляв, що Макарів на Київщині лишається в "сірій зоні", але українські військові роблять все, щоб місто звільнити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.96
Bitcoin
$85,233.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,239.80
Ethereum
$1,632.37