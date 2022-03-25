Рашисти делают безуспешные попытки возобновить наступление в районе Ирпеня - ВСУ

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"На сегодня ситуация в Киеве и вокруг Киева - стабильная, полностью контролируемая нашими ВСУ. Есть небольшое напряжение в районе Ирпеня. Враг пытается возобновить наступление в районе Ирпеня, успеха его действия не имеют",- сказал Грузевич.

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Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщал, что на Киевщине из города Ирпень почти вытеснили русских оккупантов.

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Грузевич сообщал, что Макаров на Киевщине остается в "серой зоне", но украинские военные делают все, чтобы освободить город.