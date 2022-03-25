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Макарів на Київщині залишається у "сірій зоні" – ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Макарів на Київщині лишається в "сірій зоні", але українські військові роблять все, щоб місто звільнити. Окупанти намагаються провести розвідку боєм, в них це не вдається. Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич під час брифінгу в Медіа Центр Україна, передає УНН.

Макарів на Київщині залишається у "сірій зоні" – ЗСУ

Цитата

"Ситуація в Києві та області стабільна та повністю контрольована ЗСУ. Ворог намагається відновити наступ в районі Ірпеня, успіху його дії не мають. На сьогодні на Броварському та Бориспільському напряму противник здійснює переміщення та до наступу не готовий. Макарів лишається в "сірій зоні", але наші військовослужбовці роблять все, щоб місто звільнити. Агресор намагається провести розвідку боєм, в нього це не вдається", - сказав Олександр Грузевич.

Деталі

За його словами, зберігається загроза приєднання сил білорусі.

"Ми розглядаємо найгірший варіант, але ЗСУ готові навіть до нього. Противник активно веде вогонь, всі бравурні заяви, що в нього закінчуються ракети не відповідають дійсності. Ворог активно відслідковує роботу наших ППО та артилерії, і він цього боїться. Але сили в нього ще є, і найближчим часом він буде їх використовувати. Але хотіти – не значить зробити. Наші сили зведуть його спроби нанівець", - наголосив він.

Грузевич підкреслив, що росія пройшла свою точку неповернення. Ворог розгублений і не знає, що йому робити. Можливість використання хімічної та ядерної зброї виключати не можна, але й даних, що він її застосує – немає.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру у Київській області.

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