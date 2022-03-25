Київщина: за минулу добу окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Минулої доби російські окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру у Київській області. Про це інформує голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише УНН.
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Найбільші руйнування внаслідок обстрілів зазнали Бучанський район (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварський район (Великодимерська громада), Вишгородський район (Димерська, Іванківська громади), Фастівський район ( с. Ясногородка).
Окрім того, у Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича - ворожі війська за 1,5 км від міста. У Фастівському районі внаслідок ракетного удару виникла пожежа.
За останню добу на жодному із напрямків противнику не вдалося досягти успіху. Триває боротьба з диверсійними групами.
Найзапеклішими точками залишаються — Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаївської громади.
Тривають постійні мінометні та артилерійські обстріли. Радіаційна ситуація на Київщині стабільна.
Додамо
У КМДА повідомили, що ніч у Києві минула спокійно, інфраструктура, транспорт у столиці працюють, сьогодні організують 6 міні-ярмарків.