Киевская область: за прошлые сутки оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы

Детали

Наибольшим разрушениям в результате обстрелов подверглись Бучанский район (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины), Броварской район (Великодимерська община), Вышгородский район (Димерская, Иванковская общины), Фастовский район (с. Ясногородка).

Кроме того, в Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу - вражеские войска в 1,5 км от города. В Фастовском районе в результате ракетного удара произошел пожар.

За последние сутки ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Идет борьба с диверсионными группами.

Самыми горячими точками остаются — Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаивской общины.

Продолжаются постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Радиационная ситуация на Киевщине стабильная.

Добавим

В КГГА сообщили, что ночь в Киеве прошла спокойно, инфраструктура, транспорт в столице работают, сегодня организуют 6 мини-ярмарок.



