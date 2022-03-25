Киевская область: за прошлые сутки оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру в Киевской области. Об этом информирует председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.
Детали
Наибольшим разрушениям в результате обстрелов подверглись Бучанский район (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины), Броварской район (Великодимерська община), Вышгородский район (Димерская, Иванковская общины), Фастовский район (с. Ясногородка).
Кроме того, в Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу - вражеские войска в 1,5 км от города. В Фастовском районе в результате ракетного удара произошел пожар.
За последние сутки ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Идет борьба с диверсионными группами.
Самыми горячими точками остаются — Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаивской общины.
Продолжаются постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Радиационная ситуация на Киевщине стабильная.
Добавим
В КГГА сообщили, что ночь в Киеве прошла спокойно, инфраструктура, транспорт в столице работают, сегодня организуют 6 мини-ярмарок.