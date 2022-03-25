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Киевская область: за прошлые сутки оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы

Киев • УНН

 • 106211 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру в Киевской области. Об этом информирует председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет УНН.

Киевская область: за прошлые сутки оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы

Детали

Наибольшим разрушениям в результате обстрелов подверглись Бучанский район (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины), Броварской район (Великодимерська община), Вышгородский район (Димерская, Иванковская общины), Фастовский район (с. Ясногородка).

Кроме того, в Вышгородском районе враг вплотную приблизился к Славутичу - вражеские войска в 1,5 км от города. В Фастовском районе в результате ракетного удара произошел пожар.

За последние сутки ни на одном из направлений противнику не удалось добиться успеха. Идет борьба с диверсионными группами.

Самыми горячими точками остаются — Буча, Ирпень, Гостомель, Макаров, села Немишаивской общины.

Продолжаются постоянные минометные и артиллерийские обстрелы. Радиационная ситуация на Киевщине стабильная.

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