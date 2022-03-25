Макаров на Киевщине остается в "серой зоне" - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Макаров на Киевщине остается в "серой зоне", но украинские военные делают все, чтобы освободить город. Оккупанты пытаются провести разведку боем, у них это не удается. Об этом сообщил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга в медиа Центр Украины, передает УНН.
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"Ситуация в Киеве и области стабильная и полностью контролируемая ВСУ. Враг пытается возобновить наступление в районе Ирпеня, успеха его действия не имеют. На сегодня на Броварском и Бориспольском направлении противник осуществляет перемещение и к наступлению не готов. Макаров остается в "серой зоне", но наши военнослужащие делают все, чтобы освободить город. Агрессор пытается провести разведку боем, у него это не удается", - сказал Александр Грузевич.
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По его словам, сохраняется угроза присоединения сил беларуси.
"Мы рассматриваем худший вариант, но готовы даже к нему. Противник активно ведет огонь, все бравурные заявления, что у него заканчиваются ракеты не соответствуют действительности. Враг активно отслеживает работу наших ПВО и артиллерии, и он этого боится. Но силы у него еще есть, и в ближайшее время он будет их использовать. Но хотеть - не значит сделать. Наши силы сведут его попытки на нет", - подчеркнул он.
Грузевич подчеркнул, что россия прошла свою точку невозврата. Враг растерян и не знает, что ему делать. Возможность использования химического и ядерного оружия исключать нельзя, но и данных, что он его применит - нет.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру в Киевской области.