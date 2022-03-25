Макаров на Киевщине остается в "серой зоне" - ВСУ

Цитата

"Ситуация в Киеве и области стабильная и полностью контролируемая ВСУ. Враг пытается возобновить наступление в районе Ирпеня, успеха его действия не имеют. На сегодня на Броварском и Бориспольском направлении противник осуществляет перемещение и к наступлению не готов. Макаров остается в "серой зоне", но наши военнослужащие делают все, чтобы освободить город. Агрессор пытается провести разведку боем, у него это не удается", - сказал Александр Грузевич.

Детали

По его словам, сохраняется угроза присоединения сил беларуси.

"Мы рассматриваем худший вариант, но готовы даже к нему. Противник активно ведет огонь, все бравурные заявления, что у него заканчиваются ракеты не соответствуют действительности. Враг активно отслеживает работу наших ПВО и артиллерии, и он этого боится. Но силы у него еще есть, и в ближайшее время он будет их использовать. Но хотеть - не значит сделать. Наши силы сведут его попытки на нет", - подчеркнул он.

Грузевич подчеркнул, что россия прошла свою точку невозврата. Враг растерян и не знает, что ему делать. Возможность использования химического и ядерного оружия исключать нельзя, но и данных, что он его применит - нет.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру в Киевской области.



