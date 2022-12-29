Рашисти поцілили в енергетичний об’єкт Івано-Франківщини, пожежу загасили

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"На жаль, цього разу небезпека не оминула й Прикарпаття. Ворог влучив в один із енергетичних об’єктів області, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 50 м.кв. Станом на 11.25 пожежу локалізовано, постраждалих і жертв немає", - повідомила Онищук.

Однак згодом пожежу на місці ракетного удару по енергетичному об’єкту було ліквідовано. Всього до гасіння пожежі було залучено 32 людей та 8 одиниць техніки.

Деталі

Ще одна ракета пошкодила приватну житлову будівлю на території Тлумацької територіальної громади, але не вибухнула. На момент влучання ракети у будинку людей не було. Ніхто не постраждав.

"Також в області зафіксовано падіння ракет, знешкодження яких відбудеться згодом, про що повідомлю додатково", - додала голова ОВА.

Додамо

Під час масованого удару російські окупанти сьогодні випустили крилаті ракети повітряного та морського базування, зенітні керовані ракети до ЗРК С-300, атакувавши енергосистему України.