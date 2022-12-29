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Рашисты попали в энергетический объект Ивано-Франковской области, пожар потушили

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар по украинским городам и селам. Враг попал в один из энергетических объектов Ивано-Франковской области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м.кв. Об этом говорится в сообщении главы ОВА Светланы Онищук в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"К сожалению, на этот раз опасность не обошла и Прикарпатье. Враг попал в один из энергетических объектов области, в результате чего возник пожар на общей площади 50 м.кв. По состоянию на 11.25 пожар локализован, пострадавших и жертв нет", - сообщила Онищук.

Однако впоследствии пожар на месте ракетного удара по энергетическому объекту был ликвидирован. Всего к тушению пожара было привлечено 32 человека и 8 единиц техники.

Детали

Еще одна ракета повредила частное жилое здание на территории Тлумацкой территориальной общины, но не взорвалась. На момент попадания ракеты в доме людей не было. Никто не пострадал.

"Также в области зафиксировано падение ракет, обезвреживание которых произойдет впоследствии, о чем сообщу дополнительно", - добавила глава ОВА.

Добавим

Во время массированного удара российские оккупанты сегодня выпустили крылатые ракеты воздушного и морского базирования, зенитные управляемые ракеты к ЗРК С-300, атаковав энергосистему Украины.

Украинские Национальные Новости

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