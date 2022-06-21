Рашисти обстріляли Миколаїв: одна людина загинула, відомо про трьох поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва одна людина загинула, відомо про трьох поранених. Про це інформує мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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За словами міського голови, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).
"Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - повідомив Сєнкевич.
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За попередньою інформацією, рашисти сьогодні вдень обстріляли Харків із "Угарану". Кількість жертв зросла до 5 осіб, а кількість поранених - до 11.