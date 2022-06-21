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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 22043 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Рашисти обстріляли Миколаїв: одна людина загинула, відомо про трьох поранених

Рашисти обстріляли Миколаїв: одна людина загинула, відомо про трьох поранених

Київ • УНН

 • 88870 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва одна людина загинула, відомо про трьох поранених. Про це інформує мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Деталі

За словами міського голови, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Миколаєва пошкоджене майно двох приватних підприємств (будівлі та автомобілі).

"Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - повідомив Сєнкевич.

Раніше

За попередньою інформацією, рашисти сьогодні вдень обстріляли Харків із "Угарану". Кількість жертв зросла до 5 осіб, а кількість поранених - до 11.

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