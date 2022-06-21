Рашисты обстреляли Николаев: один человек погиб, известно о трех раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате сегодняшних обстрелов Николаева один человек погиб, известно о трех раненых. Об этом информирует мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
По словам городского головы, в результате сегодняшних обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили).
"Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - сообщил Сенкевич.
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По предварительной информации, решисты сегодня днем обстреляли Харьков из "Угарана". Число жертв возросло до 5 человек, а количество раненых – до 11.