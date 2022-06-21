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13:44 • 46128 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 84017 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 67555 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 47022 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 69835 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 64916 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Рашисты обстреляли Николаев: один человек погиб, известно о трех раненых

Рашисты обстреляли Николаев: один человек погиб, известно о трех раненых

Киев • УНН

 • 88869 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате сегодняшних обстрелов Николаева один человек погиб, известно о трех раненых. Об этом информирует мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, в результате сегодняшних обстрелов Николаева повреждено имущество двух частных предприятий (здания и автомобили).

"Один человек погиб. Также по состоянию на 19:00 известно о трех раненых", - сообщил Сенкевич.

Ранее

По предварительной информации, решисты сегодня днем обстреляли Харьков из "Угарана". Число жертв возросло до 5 человек, а количество раненых – до 11.

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