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Rapid Trident-2020: морпіхи бригади імені Якова Гандзюка почали підготовку до навчань

Київ • УНН

 • 9047 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Львівщині розпочалась підготовка окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в рамках “Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна” (JMTG-U), передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Так, зі слів керівника пресслужби МЦМБ капітана Віталія Ілика, навчання триватиме близько 2 місяців.

Тренування та навчальний план занять скореговані, зокрема, під командно-штабні навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”, в яких бригада братиме активну участь.

“Основна мета навчань — досягнення сумісності з підрозділами армій держав-членів НАТО. Тренування передбачають весь аспект необхідних для піхотинців знань і навичок, починаючи від занять з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики й до навчань з бойовою стрільбою підрозділів бригади”, — зауважив Ілик.

Особливий наголос буде зроблений на відпрацюванні особовим складом бригади завдань з ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.

Передбачається ведення інтенсивних “боїв” на спеціально обладнаній ділянці МЦМБ, де відпрацьовуватимуть різні сценарії дій під час боїв у місті.

Тренуватимуть військовослужбовців представники Збройних сил Канади, США, Польщі, Литви, Великої Британії, Данії та Швеції.

Як повідомляв УНН, минулого тижня на Львівщині розпочалася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”.

Навчання заплановані на другу половину вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

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