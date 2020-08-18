Rapid Trident-2020: морпіхи бригади імені Якова Гандзюка почали підготовку до навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. На Львівщині розпочалась підготовка окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в рамках “Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи — Україна” (JMTG-U), передає УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Так, зі слів керівника пресслужби МЦМБ капітана Віталія Ілика, навчання триватиме близько 2 місяців.
Тренування та навчальний план занять скореговані, зокрема, під командно-штабні навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”, в яких бригада братиме активну участь.
“Основна мета навчань — досягнення сумісності з підрозділами армій держав-членів НАТО. Тренування передбачають весь аспект необхідних для піхотинців знань і навичок, починаючи від занять з тактичної медицини, вогневої підготовки, тактики й до навчань з бойовою стрільбою підрозділів бригади”, — зауважив Ілик.
Особливий наголос буде зроблений на відпрацюванні особовим складом бригади завдань з ведення бойових дій в урбанізованій місцевості.
Передбачається ведення інтенсивних “боїв” на спеціально обладнаній ділянці МЦМБ, де відпрацьовуватимуть різні сценарії дій під час боїв у місті.
Тренуватимуть військовослужбовців представники Збройних сил Канади, США, Польщі, Литви, Великої Британії, Данії та Швеції.
Як повідомляв УНН, минулого тижня на Львівщині розпочалася заключна конференція з планування українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ “Rapid Trident — 2020”.
Навчання заплановані на другу половину вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.