Ранок п'ятниці: у Києві ускладнення руху транспорту

Деталі

Затори утворилися на проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспектах Степана Бандери, Валерія Лобановського та на вулицях Жилянській, Миколи Голего, Тетяни Яблонської.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Вадима Гетьмана, на вулицях Борщагівській та Вишгородській.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Романа Шухевича.

На мостах — Патона, Північному — ускладнено в напрямку правого берега. На Південному та Дарницькому мостах та можна проїхати вільно. На мосту Метро помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Доповнення

В Україні найближчими днями дощі затримаються.