Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта

Детали

Пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Николая Голего, Татьяны Яблонской.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана, на улицах Борщаговской и Вышгородской.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.

На мостах - Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На Южном и Дарницком мостах и можно проехать свободно. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.

Дополнение

В Украине в ближайшие дни дожди задержатся.