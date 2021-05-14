Утро пятницы: в Киеве осложнения движения транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в пятницу, 14 мая, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского и на улицах Жилянской, Николая Голего, Татьяны Яблонской.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Вадима Гетьмана, на улицах Борщаговской и Вышгородской.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Романа Шухевича.
На мостах - Патона, Северном - затруднено в направлении правого берега. На Южном и Дарницком мостах и можно проехать свободно. На мосту Метро заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Дополнение
В Украине в ближайшие дни дожди задержатся.