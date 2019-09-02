Ранок понеділка: у Києві ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух ускладнено проспектом Перемоги, вулицями Леся Курбаса, частково Повітрофлотським проспектом, вулицями Юрія Ілленка, Набережно-Хрещатицькою та Набережним шосе.
Спостерігаються затори на проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, Набережно-Рибальській, частково – на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Васильківській, Жилянській, Саксаганського.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Вадима Гетьмана.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах — Південному, Дарницькому, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро та Північному можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 2 та 3 вересня в Україні очікується переважно суха погода, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.