Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта

Так, движение затруднено проспектом Победы, улицами Леся Курбаса, частично Воздухофлотским проспектом, улицами Юрия Илленко, Набережно-Крещатицкой и Набережным шоссе.

Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Набережно-Рыбальской, частично - на проспекте Валерия Лобановского, улице Васильковской, Жилянской, Саксаганского.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Южном, Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро и Северным можно проехать свободно.

Напомним, 2 и 3 сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.