Утро понедельника: в Киеве затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено проспектом Победы, улицами Леся Курбаса, частично Воздухофлотским проспектом, улицами Юрия Илленко, Набережно-Крещатицкой и Набережным шоссе.
Наблюдаются пробки на проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, Набережно-Рыбальской, частично - на проспекте Валерия Лобановского, улице Васильковской, Жилянской, Саксаганского.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Южном, Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро и Северным можно проехать свободно.
Напомним, 2 и 3 сентября в Украине ожидается преимущественно сухая погода, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.