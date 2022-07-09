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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 21031 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти випустили по місту 6 ракет С-300 - Кім

Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти випустили по місту 6 ракет С-300 - Кім

Київ • УНН

 • 178483 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Після повідомлень про ранковий обстріл Миколаєва голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російські окупанти випустили по місту 6 ракет С-300, пише УНН.

Цитата

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!" - написав Кім у Telegram.

Доповнення

Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі.

Напередодні Кім зазначав, що ракетні обстріли Миколаївщині почастішали, і російські окупанти переробляють ракети протиповітряних С-300 для ударів по землі.

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