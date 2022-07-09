Ранковий обстріл Миколаєва: рашисти випустили по місту 6 ракет С-300 - Кім

Цитата

"6 ракет С-300 по місту. Святий Миколай нас береже. Без жертв. Що не скажеш про орків після роботи наших ЗСУ!" - написав Кім у Telegram.

Доповнення

Миколаїв вранці зазнав ворожих обстрілів, по області напередодні через удари ворога горіли поля, ліс на Кінбурнській косі.

Напередодні Кім зазначав, що ракетні обстріли Миколаївщині почастішали, і російські окупанти переробляють ракети протиповітряних С-300 для ударів по землі.