Ракетні обстріли Миколаївщині почастішали, ворог переробляє для цього ракети С-300 - Кім

Цитата

"Почастішали ракетні обстріли. (...) Орки переробляють С-300 ракети, які протиповітряні, тому що їх занадто багато, старі, і ставлять якийсь там GPS-модуль, щоб стріляти по землі, він через це не точний... І ось це вони по 12 ракет стріляють. І зараз взялися там за села, у тому числі Березнегувате, у радіусі, там ангари розбивають. Тому будьте обережні, слухайте повітряну тривогу", - сказав Кім у відеозверненні у Telegram.

Доповнення

У Миколаєві вранці пролунали вибухи. В області тривають обстріли – за попередньою інформацією, є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків.