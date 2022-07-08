Ракетні обстріли Миколаївщині почастішали, ворог переробляє для цього ракети С-300 - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Ракетні обстріли Миколаївщині почастішали, російські окупанти переробляють ракети С-300 для ударів по землі, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Почастішали ракетні обстріли. (...) Орки переробляють С-300 ракети, які протиповітряні, тому що їх занадто багато, старі, і ставлять якийсь там GPS-модуль, щоб стріляти по землі, він через це не точний... І ось це вони по 12 ракет стріляють. І зараз взялися там за села, у тому числі Березнегувате, у радіусі, там ангари розбивають. Тому будьте обережні, слухайте повітряну тривогу", - сказав Кім у відеозверненні у Telegram.
Доповнення
У Миколаєві вранці пролунали вибухи. В області тривають обстріли – за попередньою інформацією, є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків.