Ракетные обстрелы Николаевской области участились, враг переделывает для этого ракеты С-300 - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Ракетные обстрелы Николаевской области участились, российские оккупанты переделывают ракеты С-300 для ударов по земле, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
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"Участились обстрелы ракетные. (...) Орки переделывают С-300 ракеты, которые противовоздушные, потому что их слишком много, старые, и ставят какой-то там модуль GPS-ный, чтобы стрелять по земле, он из-за этого не точный... И вот это они по 12 ракет стреляют. И сейчас взялись там за села, в том числе Березнеговатое, в радиусе, там ангары разбивают. Поэтому будьте осторожны, слушайте воздушную тревогу", - сказал Ким в видеообращении в Telegram.
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В Николаеве утром раздались взрывы. В области продолжаются обстрелы – по предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры и жилых домов.