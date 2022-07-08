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Ракетные обстрелы Николаевской области участились, враг переделывает для этого ракеты С-300 - Ким

Киев • УНН

 • 112469 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Ракетные обстрелы Николаевской области участились, российские оккупанты переделывают ракеты С-300 для ударов по земле, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Участились обстрелы ракетные. (...) Орки переделывают С-300 ракеты, которые противовоздушные, потому что их слишком много, старые, и ставят какой-то там модуль GPS-ный, чтобы стрелять по земле, он из-за этого не точный... И вот это они по 12 ракет стреляют. И сейчас взялись там за села, в том числе Березнеговатое, в радиусе, там ангары разбивают. Поэтому будьте осторожны, слушайте воздушную тревогу", - сказал Ким в видеообращении в Telegram.

Дополнение

В Николаеве утром раздались взрывы. В области продолжаются обстрелы – по предварительной информации, есть разрушение объектов инфраструктуры и жилых домов.

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