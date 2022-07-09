Утренний обстрел Николаева: рашисты выпустили по городу 6 ракет С-300 - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. После сообщений о утреннем обстреле Николаева глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские оккупанты выпустили по городу 6 ракет С-300, пишет УНН.
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"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – написал Ким в Telegram.
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Николаев утром подвергся вражеским обстрелам, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.
Накануне Ким отмечал, что ракетные обстрелы Николаевской области участились, и российские оккупанты переделывают ракеты противовоздушных С-300 для ударов по земле.