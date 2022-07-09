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Утренний обстрел Николаева: рашисты выпустили по городу 6 ракет С-300 - Ким

Киев • УНН

 • 178482 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. После сообщений о утреннем обстреле Николаева глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что российские оккупанты выпустили по городу 6 ракет С-300, пишет УНН.

Цитата

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – написал Ким в Telegram.

Дополнение

Николаев утром подвергся вражеским обстрелам, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.

Накануне Ким отмечал, что ракетные обстрелы Николаевской области участились, и российские оккупанты переделывают ракеты противовоздушных С-300 для ударов по земле.

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