Утренний обстрел Николаева: рашисты выпустили по городу 6 ракет С-300 - Ким

Цитата

"6 ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Что не скажешь об орках после работы наших ВСУ!" – написал Ким в Telegram.

Дополнение

Николаев утром подвергся вражеским обстрелам, по области накануне из-за ударов врага горели поля, лес на Кинбурнской косе.

Накануне Ким отмечал, что ракетные обстрелы Николаевской области участились, и российские оккупанты переделывают ракеты противовоздушных С-300 для ударов по земле.