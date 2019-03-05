Ранковий Київ зупинився у заторах

За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на вулицях Жилянській, В'ячеслава Чорновола, бульварі Тараса Шевченка, Новокостянтинівській, Олени Теліги, Володимирському узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій та Набережному шосе.

Певне ускладнення руху спостерігається на Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, Голосіївському проспекті, вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Дегтярівській, Бульварно-Кудрявській, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на Броварському проспекті та проспекті Соборності, бульварі Перова, проспектах Юрія Гагаріна та Миколи Бажана, вулицях Гната Хоткевича, Братиславській, на Харківському та Дарницькому шосе.

Крім того, місцями ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги (від станції метро "Шулявська" до "Житомирської"), вулиці Соборній.

Рух на Дарницькому, Гаванському, Південному мостах та на мосту Патона ускладнено у напрямку правого берега, на Північному мосту та мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, наступного тижня у Києві перекриють Шулявський міст.