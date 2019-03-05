Утренний Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на улицах Жилянской, Вячеслава Черновола, бульваре Тараса Шевченко, Новоконстантиновской, Елены Телиги, Владимирском спуске, улице Набережно-Крещатицкая и Набережном шоссе.
Видимо осложнения движения наблюдается на Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, Голосеевском проспекте, улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Кирилловской, Дегтяревской, Бульварно-Кудрявской, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на Броварском проспекте и проспекте Соборности, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе.
Кроме того, местами затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до "Житомирской"), улице Соборной.
Движение на Дарницком, Гаванском, Южном мостах и на мосту Патона затруднено в направлении правого берега, на Северном мосту и мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, на следующей неделе в Киеве перекроют Шулявский мост.