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Наступного тижня у Києві перекриють Шулявський міст

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КИЇВ. 4 березня. УНН. З 16 березня Шулявський шляхопровід у Києві перекриють у зв'язку з реконструкцією. Про це повідомив головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Олександр Здольник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

"Із 16 березня Шулявський шляхопровід перекриють у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями", - повідомили у прес-службі з посиланням на словами Здольника.

За його словами, роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня. До кінця цього року планується, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок довжиною 741 м, ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення, уточнили у КМДА.

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При цьому, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

"Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі – проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною – на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі – вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана", – зазначив Здольник.

Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка існуючим реконструйованим з’їздом.

Крім того, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти", додали у КМДА.

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Крім того, час перекриття руху Шулявським шляхопроводом буде внесено зміни у роботі громадського транспорту.

Так, рух тролейбусів маршруту № 22 організовується як тролейбусний маршрут № 22К "Аеропорт "Київ" – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід).

Рух тролейбусу № 27 "Ст. м. "Почайна" – зал. ст. "Київ-Волинський" організовується на двох ділянках:

  • № 27К: "Зал. ст. Київ-Волинський – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)";
  • № 27А: "Ст. м. "Почайна" – вул. Дегтярівська".

Рух тролейбусу № 30 в обох напрямках організовується трасою: від вул. Милославської до ст. м. "Дорогожичі" за власним маршрутом, далі – вул. Іллєнка – ст. м. "Лук’янівська" – просп. Повітрофлотський – Севастопольська пл. – далі до вул. Кадетський Гай за діючим маршрутом.

Крім того, організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 30К "Вул. Милославська – вул. Дегтярівська", а також організовується рух тимчасового тролейбусного маршруту № 21К "Вул. Кадетський гай – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)";

Рух тролейбусного маршруту № 42 "Ст. м. "Либідська – вул. Дегтярівська" - як тролейбусний маршрут № 42Д "Ст. м. "Либідська" – зал. ст. "Київ-Волинський".

Також додатково організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 27ТР "Вул. Дегтярівська – вул. Борщагівська (Індустріальний шляхопровід)".

За результатами затвердженої схеми організації дорожнього руху внесли зміни в трасу руху автобусу № 2 "Вул. Булгакова – вул. Шолуденка".

Крім того, планується організувати додаткові зупинки громадського транспорту в районі перетину вулиць Довженка та Цедіка, перетину вулиці Нестерова і проспекту Перемоги та вулицею Гетьмана в районі Індустріального шляхопроводу у напрямку Севастопольської площі.

Для створення сприятливих умов для розвороту тролейбусів на Індустріальному шляхопроводі планується перенести зупинку на вул. Гетьмана, яка розташована в районі Індустріального шляхопроводу в напрямку просп. Перемоги, назад у напрямку Севастопольської площі.

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Нагадаємо, у жовтні 2018 року у КМДА заявляли, що активні роботи з ремонту Шулявського шляхопроводу мали початися за кілька тижнів, а до кінця грудня міст мав бути повністю розібраний.

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