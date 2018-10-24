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Активні роботи з ремонту Шулявського мосту почнуться за кілька тижнів – Давтян

Активні роботи з ремонту Шулявського мосту почнуться за кілька тижнів – Давтян

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Активні роботи з ремонту Шулявського шляхопроводу почнуться за кілька тижнів, і до кінця грудня міст має бути повністю розібраний. Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян в інтерв’ю руху “Чесно”, передає УНН.

“Об’їзні шляхи зроблені, є схема руху. Коли розберуть шляхопровід, буде встановлено світлофор на проспекті Перемоги. Основне поліпшення — те, до чого ми прагнемо, — це безпека для людей. Якщо, не дай Боже, щось трапиться з мостом, то це призведе до вкрай негативних наслідків”, — вважає заступник мера.

За його словами, наразі є проблема зі знесенням частини корпусів заводу “Більшовик”, які заважають будівництву одного з “листків” шляхопроводу. Це питання керівництво міста має врегулювати з Фондом держмайна.

“Проблема полягає в тому, що цей об’єкт не підлягає приватизації. У підприємства є величезна заборгованість з податку на землю. Ця цифра сягає вже понад 150 мільйонів гривень. Зарахувати суму заборгованості в обмін на цех неможливо, адже борг не перед містом, а перед ДФС (Державною фіскальною службою — ред.), яка збирає податок. Тому ми сьогодні ведемо переговори з Фондом держмайна про те, щоб вони списали та зруйнували цей цех, а місто пішло б назустріч і зробило їм як компенсацію пільгову ставку на оренду землі на період, скажімо, 4-5 років”, — пояснив чиновник.

За його словами, попри відсутність кінцевого рішення, роботи з ремонту Шулявського шляхопроводу розпочнуться найближчим часом.

“Ми починаємо ремонт без рішення щодо четвертого „листка“ і з’їзду. Але у нас немає альтернативи, бо ми не можемо більше чекати. У крайньому разі, якщо не вдасться прибрати цех заводу, то ми залишимо з’їзд, який був, — просто зробимо реконструкцію”, — зауважив Дмитро Давтян.

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