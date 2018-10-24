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Активные работы по ремонту Шулявского моста начнутся через несколько недель - Давтян

Активные работы по ремонту Шулявского моста начнутся через несколько недель - Давтян

Киев  •  УНН

 • 6824 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Активные работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся через несколько недель, и до конца декабря мост должен быть полностью разобран. Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян в интервью движения "Честно" , передает УНН.

"Объездные пути сделаны, схема движения. Когда разберут путепровод, будет установлено светофор на проспекте Победы. Основное улучшение - то, к чему мы стремимся, - это безопасность для людей. Если, не дай Бог, что случится с мостом, то это приведет к крайне негативным последствиям ", - считает заместитель мэра.

По его словам, сейчас проблема со сносом части корпусов завода "Большевик", которые мешают строительству одного из "листьев" путепровода. Этот вопрос руководство города должно урегулировать с Фондом госимущества.

"Проблема заключается в том, что этот объект не подлежит приватизации. У предприятия есть огромная задолженность по налогу на землю. Эта цифра достигает уже более 150 000 000 гривен. Зачесть сумму задолженности в обмен на цех невозможно, ведь долг не перед городом, а перед ДФС (Государственной фискальной службой - ред.), Которая собирает налог. Поэтому мы сегодня ведем переговоры с Фондом госимущества о том, чтобы они списали и разрушили этот цех, а город ушел бы навстречу и сделало им в качестве компенсации льготную ставку на аренду земли в период, скажем, 4-5 лет ", - пояснил чиновник.

По его словам, несмотря на отсутствие окончательного решения, работы по ремонту Шулявского путепровода начнутся в ближайшее время.

"Мы начинаем ремонт без решения относительно четвертого" листа "и съезда. Но у нас нет альтернативы, потому что мы не можем больше ждать. В крайнем случае, если не удастся убрать цех завода, то мы оставим съезд, который был - просто сделаем реконструкцию ", - отметил Дмитрий Давтян.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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