На следующей неделе в Киеве перекроют Шулявский мост

"С 16 марта Шулявский путепровод перекроют в связи с реконструкцией, движение транспорта будет организовано прилегающими улицами", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на словам Здольника.

По его словам, работы по демонтажу существующего путепровода будут начаты уже 17 марта. До конца этого года планируется, в частности, завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек длиной 741 м, лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению, уточнили в КГГА.

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При этом движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицами.

"Движение транспорта в направлении Александра Довженко - Вадима Гетьмана будет происходит по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы. Для этого на пересечении улицы Петра Нестерова и проспекта Победы устроен временный светофорный объект. Дальше - по проспекту Победы до пересечения с улицей Гарматной - на указанном перекрестке также устраивается временный светофорный объект для обеспечения возможности левого поворота на улицу Гарматную. Далее - по улице Гарматной и улицей Выборгской обеспечивается выезд на улицу Вадима Гетьмана", - отметил Здольник.

Что касается движения транспорта в направлении Вадима Гетьмана - Александра Довженко, то движение будет происходить существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу Александра Довженко существующим реконструированным съездом.

Кроме того, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по улице Вадима Гетьмана будут иметь конечную остановку "Индустриальный мост"; со стороны улицы Елены Телиги улицей Александра Довженко - конечную остановку "Ул. Ивана Гонты", добавили в КГГА.

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Кроме того, на время перекрытия движения Шулявским путепроводом будут внесены изменения в работе общественного транспорта.

Так, движение троллейбусов маршрута № 22 организуется как троллейбусный маршрут № 22к "Аэропорт" Киев "- ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод).

Движение троллейбуса № 27 "Ст. м. "Почайна "- жел. ст. "Киев-Волынский" организуется на двух участках:



№ 27к: "Зал. Ст. Киев-Волынский - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)";



№ 27А: "Ст. м. "Почайна"- ул. Дегтяревская".



Движение троллейбуса № 30 в обоих направлениях организуется по трассе: от ул. Милославской до ст. м. "Дорогожичи" по собственному маршруту, далее - ул. Ильенко - ст. м. "Лукьяновская" - ул. Воздухофлотский - Севастопольская пл. - далее до ул. Кадетский Гай по действующему маршруту.

Кроме того, организуется движение временного троллейбусного маршрута № 30К "Ул. Милославская - ул. Дегтяревская", а также организуется движение временного троллейбусного маршрута № 21К "Ул. Кадетский гай - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)";

Движение троллейбусного маршрута № 42 "Ст. м." Лыбидская - ул. Дегтяревская "- как троллейбусный маршрут № 42Д "ст. м. "Лыбидская" - жел. ст. "Киев-Волынский".

Также дополнительно организуется движение временного автобусного маршрута № 27ТР "Ул. Дегтяревская - ул. Борщаговская (Индустриальный путепровод)".

По результатам утвержденной схемы организации дорожного движения внесли изменения в трассу движения автобуса № 2 "Ул. Булгакова - ул. Шолуденко".

Кроме того, планируется организовать дополнительные остановки общественного транспорта в районе пересечения улиц Довженко и Цедика, пересечения улицы Нестерова и проспекта Победы и улицей Гетьмана в районе Индустриального путепровода в направлении Севастопольской площади.

Для создания благоприятных условий для разворота троллейбусов на Индустриальном путепроводе планируется перенести остановку на ул. Гетьмана, которая расположена в районе Индустриального путепровода в направлении просп. Победы, обратно в направлении Севастопольской площади.

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Напомним, в октябре 2018 года в КГГА заявляли, что активные работы по ремонту Шулявского путепровода должны были начаться через несколько недель, а до конца декабря мост должен был быть полностью разобран.