13:11 • 11679 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 14418 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 21846 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 42219 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 48412 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 48891 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 41430 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 50472 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 64115 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 34051 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ранком тумани, а вдень до 27° тепла: якої погоди чекати завтра в Україні

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вдень сягне 22-27°.

Ранком тумани, а вдень до 27° тепла: якої погоди чекати завтра в Україні

Завтра в Україні місцями очікуються тумани, вдень температура сягне 22-27°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

За даними синоптиків, завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27° 

- повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві цього літа температура повітря перевищила кліматичну норму на 0,2 °С02.09.25, 12:52 • 3408 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Україна