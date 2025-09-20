Ранком тумани, а вдень до 27° тепла: якої погоди чекати завтра в Україні
Київ • УНН
Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вдень сягне 22-27°.
Деталі
За даними синоптиків, завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
У південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, на сході країни 7-12°; вдень 22-27°
