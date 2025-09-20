Утром туман, а днем до 27° тепла: какой погоды ждать завтра в Украине

$41.250.05
48.780.01
ukenru
10:19 • 14732 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 22227 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 42571 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 48581 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 48954 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 41501 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 50571 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 64271 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 34064 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 52622 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Польша поднимала истребители из-за ночной атаки рф на Украину20 сентября, 06:16 • 20035 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского и Новокуйбышевского НПЗ, ЛПДС "Самара" в рф20 сентября, 06:59 • 5010 просмотра
Враг нанес удар по Сумам: есть перебои со светом20 сентября, 07:53 • 4194 просмотра
Кибератака парализовала работу аэропортов Европы: есть задержки и отмена рейсов20 сентября, 08:02 • 23690 просмотра
Атака рф на Киевскую область затронула три района: показали последствияPhoto20 сентября, 08:13 • 11478 просмотра
публикации
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 22226 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 42569 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 52270 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 64270 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 52620 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Сергей Лысак
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Киевская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 50570 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 52270 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 24021 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 26479 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 29167 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Facebook
ТикТок
Бильд
Хранитель

Утром туман, а днем до 27° тепла: какой погоды ждать завтра в Украине

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура днем достигнет 22-27°.

Утром туман, а днем до 27° тепла: какой погоды ждать завтра в Украине

Завтра в Украине местами ожидаются туманы, днем температура достигнет 22-27°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, на востоке страны 7-12°; днем 22-27° 

- сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве этим летом температура воздуха превысила климатическую норму на 0,2 °С02.09.25, 12:52 • 3408 просмотров

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Украина