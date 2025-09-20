Утром туман, а днем до 27° тепла: какой погоды ждать завтра в Украине
Киев • УНН
Завтра в Украине местами ожидаются туманы, днем температура достигнет 22-27°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
В юго-западной части ночью и утром местами туман. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, на востоке страны 7-12°; днем 22-27°
