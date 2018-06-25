Рахункова палата розкритикувала Мінприроди

У Рахунковій палаті зазначили, що незважаючи на спад виробництва, дві третини українців проживають на територіях, де стан атмосферного повітря не відповідає нормативам. І якщо в ЄС питання охорони навколишнього середовища є першочерговим, то в Україні навіть немає чітких реєстрів тих підприємств, які забруднюють повітря і воду, що в підсумку дозволяє останнім ухилятися від сплати податків.

"Аудитом встановлено, що Мінприроди не розроблений і не затверджений порядок обліку, що призводить до відсутності достовірного обліку суб'єктів господарювання, які мають дозволи на викиди забруднюючих речовин ...

Під час проведення аудиту Мінприроди надано інформацію про видачу в 2016 році 197 дозволів на викиди в атмосферу, з урахуванням рішень Держпродпотребслужби про можливість видачі дозволів на викиди. Однак, за інформацією Держпродпотребслужби, в 2016 році було тільки 55 рішень про можливість видачі і дев'яти рішень про неможливість видачі дозволів на викиди для об'єктів першої групи, що не відповідає даним Мінприроди.

Відсутність у Мінприроди єдиного реєстру виданих дозволів на викиди призводить до втрати контролю за обсягом викидів забруднюючих речовин, і, як наслідок, повнотою надходжень екологічного податку до державного бюджету", - зазначено в рішенні Рахункової палати.

Нагадаємо, експерти скаржаться і на відсутність державного контролю за утилізацією отрутохімікатів. За час дії мораторію на перевірки бізнесу велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість знешкодження отрутохімікатів складують їх на стихійних звалищах.

Дозвіл на перевірки Мінприроди отримало тільки з 2018 року. За 5 місяців перевірено 33 спецпідприємства, з яких майже 50% не змогли підтвердити ресурсну базу і позбулися ліцензій на поводження з небезпечними відходами.